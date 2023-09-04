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«Очень конструктивно»: в Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате прошлы очень конструктивно – состоялась сверка ччасов по всем направлениям. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
«Очень конструктивно, по направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информацией, – рассказал представитель Кремля. – Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений».
По словам Пескова, вторая часть переговоров будет не менее содержательной.
Напомним, сейчас проходят российско-турецкие переговоры в узком формате. Первая часть встречи, в которой приняли участие ряд глав министерств двух стран, продлилась 1,5 часа.
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