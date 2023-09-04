«Очень конструктивно»: в Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате прошлы очень конструктивно – состоялась сверка ччасов по всем направлениям. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Очень конструктивно, по направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информацией, – рассказал представитель Кремля. – Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений».

По словам Пескова, вторая часть переговоров будет не менее содержательной.

Напомним, сейчас проходят российско-турецкие переговоры в узком формате. Первая часть встречи, в которой приняли участие ряд глав министерств двух стран, продлилась 1,5 часа.