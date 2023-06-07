Обзор: Главное к вечеру 7 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки

Семь человек, предварительно, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Информация размещена в официальном телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.

Остальные заявления:

• Из зон подтопления в безопасные районы было перевезено около 500 человек;

• МЧС и работники администрации спасли 17 человек с крыш затопленных домов;

• Уровень воды упал на 35 сантиметров.

В Херсонской области сразу после спада воды приступят к восстановлению водоснабжения

В Херсонской области сразу после спада воды приступят к восстановлению водоснабжения, сообщил в телеграм-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Первоочередная задача — питьевая вода. Сейчас МЧС и „Единая Россия“ завозят бутилированную. Также в каждом районе начинаем ставить на перекрестках бочки, чтобы люди могли набирать себе чистой воды. После схода стихии сразу приступаем к восстановлению систем водоснабжения — промывка, гиперхлорирование», — написал Алексеенко.

Также он сообщил, что в ближайшие дни начнется выплата компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей.

«После того, как комиссии проведут оценку ущерба домам пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья», — отметил он.

Путин назвал удар по Каховской ГЭС «варварской акцией» и ставкой на эскалацию конфликта

ВСУ «с подачи своих западных кураторов» совершили варварскую акцию с подрывом Каховской гидроэлектростанции, заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, это наглядно показывает, что киевский режим решительно настроен на эскалацию конфликта.

«Киевские власти с подачи западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии», – приводит слова Путина во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телеграм-канал Кремля. Путин подчеркнул, что действия украинской армии привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе во всем регионе.

Эрдоган в свою очередь предложил главе российского государства создать международную комиссию и тщательно расследовать происшествие на гидроэлектростанции.

В Курской области один человек ранен при обстреле ВСУ

Сегодня ночью на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.

В 14.00 энергетики восстановили электроснабжение в селах Попово-Лежачи и Теткино в приграничном районе Курской области, нарушенное из-за сброса ВСУ двух взрывных устройств, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

Число отравившихся суррогатным алкоголем в России выросло до 90 человек

На утро 7 июня число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных выросло до 42.

«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина», — указано в сообщении Минздрава России.

Учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов арестован Ульяновским судом на два месяца. На данный момент известно о 28 погибших от суррогатного алкоголя, сообщает 112.

Медведев: Наступление ВСУ не стало неожиданностью — у Киева нет другого выбора

Контрнаступление ВСУ не стало неожиданностью, поскольку у Киева нет другого выбора. Об этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале.

«Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие», — написал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что «разочарование хозяев» может стоить Владимиру Зеленскому и его офису не только постов, но и самой жизни.

При этом Медведев призвал не «недооценивать противника». «Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — сказал зампред Совбеза.

На промпредприятии в Шебекине произошел пожар после обстрела ВСУ

На промышленном предприятии в Шебекине произошел пожар после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Шебекино накрыли из РСЗО „Град“. По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается», — проинформировал глава региона.

Российские военные подтвердили подрыв аммиакопровода украинскими диверсантами

5 июня около 21.00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны России.

В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

С 23 июня из Казани в Екатеринбург запускают новый авиарейс

Самолеты в этом направлении будут летать 2 раза в неделю, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.