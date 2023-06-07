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Обзор: Главное к вечеру 7 июня в федеральных и местных Telegram-каналах
Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки
Семь человек, предварительно, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки после разрушения ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Информация размещена в официальном телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
Остальные заявления:
• Из зон подтопления в безопасные районы было перевезено около 500 человек;
• МЧС и работники администрации спасли 17 человек с крыш затопленных домов;
• Уровень воды упал на 35 сантиметров.
В Херсонской области сразу после спада воды приступят к восстановлению водоснабжения
В Херсонской области сразу после спада воды приступят к восстановлению водоснабжения, сообщил в телеграм-канале председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
«Первоочередная задача — питьевая вода. Сейчас МЧС и „Единая Россия“ завозят бутилированную. Также в каждом районе начинаем ставить на перекрестках бочки, чтобы люди могли набирать себе чистой воды. После схода стихии сразу приступаем к восстановлению систем водоснабжения — промывка, гиперхлорирование», — написал Алексеенко.
Также он сообщил, что в ближайшие дни начнется выплата компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей.
«После того, как комиссии проведут оценку ущерба домам пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья», — отметил он.
Путин назвал удар по Каховской ГЭС «варварской акцией» и ставкой на эскалацию конфликта
ВСУ «с подачи своих западных кураторов» совершили варварскую акцию с подрывом Каховской гидроэлектростанции, заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, это наглядно показывает, что киевский режим решительно настроен на эскалацию конфликта.
«Киевские власти с подачи западных кураторов делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии», – приводит слова Путина во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом телеграм-канал Кремля. Путин подчеркнул, что действия украинской армии привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе во всем регионе.
Эрдоган в свою очередь предложил главе российского государства создать международную комиссию и тщательно расследовать происшествие на гидроэлектростанции.
В Курской области один человек ранен при обстреле ВСУ
Сегодня ночью на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.
В 14.00 энергетики восстановили электроснабжение в селах Попово-Лежачи и Теткино в приграничном районе Курской области, нарушенное из-за сброса ВСУ двух взрывных устройств, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.
Число отравившихся суррогатным алкоголем в России выросло до 90 человек
На утро 7 июня число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных выросло до 42.
«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина», — указано в сообщении Минздрава России.
Учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов арестован Ульяновским судом на два месяца. На данный момент известно о 28 погибших от суррогатного алкоголя, сообщает 112.
Медведев: Наступление ВСУ не стало неожиданностью — у Киева нет другого выбора
Контрнаступление ВСУ не стало неожиданностью, поскольку у Киева нет другого выбора. Об этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале.
«Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие», — написал зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что «разочарование хозяев» может стоить Владимиру Зеленскому и его офису не только постов, но и самой жизни.
При этом Медведев призвал не «недооценивать противника». «Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — сказал зампред Совбеза.
На промпредприятии в Шебекине произошел пожар после обстрела ВСУ
На промышленном предприятии в Шебекине произошел пожар после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Шебекино накрыли из РСЗО „Град“. По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается», — проинформировал глава региона.
Российские военные подтвердили подрыв аммиакопровода украинскими диверсантами
5 июня около 21.00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны России.
В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.
Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
С 23 июня из Казани в Екатеринбург запускают новый авиарейс
Самолеты в этом направлении будут летать 2 раза в неделю, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.
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