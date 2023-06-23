Обзор: Главное к вечеру 23 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Евросоюз включил татарстанцев в 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова. Также под ограничения попал уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин, и несколько компаний республики.

В том числе рестрикции затронули Казанский вертолетный завод, «Ак Барс Холдинг», судостроительная корпорация «Ак Барс», ПАО «КАМАЗ», завод «Элекон» в столице РТ, Казанский машиностроительный завод, Альметьевский завод «Радиоприбор», ОАО «Туполев», Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанское приборостроительное конструкторское бюро.

Всего новый пакет рестрикций затронул 71 физлицо и 33 юрлица. Санкции опубликованы в официальном журнале ЕС и уже вступили в силу.

Над Курском сбили беспилотник

Этой ночью в небе над Курском силы ПВО сбили беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. Власти пообещали в кратчайшие сроки помочь владельцу все восстановить.

«Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!», — написал губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию

ФСБ задержала пять человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью 3,5 млн долларов. Его хотели использовать в зоне СВО для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.

Подозреваемые арестованы и дают признательные показания. Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде, передает телеграм-канал «Известия».

В школах России начнется обучение работе с квадрокоптерами

Школьников на уроках ОБЖ в рамках начальной военной подготовки познакомят с квадрокоптерами, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

«Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо», — полагает он.

Кремль ответил на обвинения Франции в дестабилизации обстановки в Африке

Россия и Африка развивают и укрепляют добрые и конструктивные отношения, которые не направлены против третьих стран, отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы дестабилизирует обстановку в африканских странах и играет там «невыгодную международному сообществу роль».

«Эти отношения никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран», — сказал он.

По словам Пескова, Россия бы не хотела, чтобы ее партнерские отношения становились «предметом озабоченности кого бы то ни было».

Другие заявления Пескова собрал телеграм-канал ТАСС:

• РФ будет прорабатывать все юридические аспекты, чтобы защитить свои права по иску «Нафтогаза» о взыскании $5 млрд за крымские активы;

• В заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно. На Украине действительно была фракция поддержки РФ, и практически все население Крыма хотело стать частью России;

• Появление поставляемого Киеву оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива — весьма актуальная угроза. Чем больше оружия поставляется на Украину без должного его учета там, тем больше угроз мировой безопасности.

Татарстан получит 104 миллиона на умные спортплощадки с интернетом

Предполагается, что каждый посетитель умной спортплощадки сможет выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, передает Tatarstan Republic.

В Татарстане ушедшим на СВО выпускникам детских домов планируют давать жилье вне очереди

Мера нужна для «повышения социальных гарантий» сирот и тех, кто остался без попечения родителей — участников СВО. Закон подготовил Госсовет Татарстана.

Напомним, по достижению совершеннолетия государство обязано предоставить сиротам жилье — дом или квартиру площадью не менее 24 квадратных метров, пишет телеграм-канал Мобилизация в Татарстане.

Путину доверяют 78% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О своем доверии к Путину заявили 79,9% россиян. Больше половины (61.8%) доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Также в лидерах глава КПРФ Геннадий Зюганов (35,7%).

Одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства — 50,7%, председателя правительства — 53,3%.