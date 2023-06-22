Обзор: Главное к вечеру 22 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

ВСУ ударили ракетами по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. На данный момент известно, что повреждено дорожное полотно, жертв нет, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. По предварительной информации, для удара ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал Сальдо в своем телеграм-канале, добавив, что сообщение между Крымом и Херсонской областью организовано по резервному маршруту.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, которым нанесли удар по Чонгарскому мосту. Он подтвердил, что пострадавших нет.

«Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Впервые о планах британских властей передать Киеву дальнобойные Storm Shadow стало известно в апреле, эту информацию подтвердили в Минобороны Великобритании. Дальность поражения таких ракет достигает 300 километров.

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы.

Его очаг залегал на глубине около 10 км. Толчки зафиксировали в 05:42 мск. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

Жертв и разрушений нет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе

Россия наблюдает возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления, заявил Дмитрий Песков.

Другие заявления пресс-секретаря президента собрал телеграм-канал «Известия».

— Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении сотрудничества по Запорожской АЭC;

— Cлова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной ложью;

— Кремль чрезвычайно негативно относится к идее молдавских властей отменить День Победы, эти решения больно отзываются в сердцах ветеранов.

Шойгу заявил о снижении активности контрнаступления ВСУ

После 16 дней активных боевых действий ВСУ, понеся серьезные потери, снизили активность в зоне спецоперации. Сейчас на одном из направлений украинская армия занимается перегруппировкой и переукомплектованием частей, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Телеграм-канал ТАСС публикует основные заявления главы Минобороны.

• ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой;

• ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям, ВС РФ к этим шагам противника также готовятся;

• Количество поставленного ВСУ в 2023 году вооружения не повлияет существенно на боевые действия;

• Формирование резервных армий ВС РФ завершится к концу июня;

• В среднем в ВС РФ поступают 1 336 контрактников за сутки;

• ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Киеву БМП Bradley;

• ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе западного производства.

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Президент почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».

Глава государства также возложил цветы к обелискам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

В Узбекистане открытие аквапарка обернулось скандалом

В Узбекистане открытие аквапарка в Самаркандской области закончилось скандалом — все из-за танцующих девушек в купальниках.

В соцсетях многие возмутились их поведением, отметив, что это «не Европа». Заинтересовалась произошедшим и полиция — там заявили, что девушки исполняли «неприличные танцы в полуголом виде».

В итоге с танцовщицами провели профилактическую беседу и взяли анализы на ВИЧ и кожно-венерологические болезни, передает телеграм-канал РИА Новости.

Мишустин и Минниханов почтили память воинов в Казани

Михаил Мишустин и Рустам Минниханов возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.

Таким образом в День памяти и скорби руководители почтили память воинов, погибших, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны.

Мишустин прибыл в Казань, чтобы провести совещание по вопросам самолетостроения на Казанском авиазаводе. Его встретил Рустам Минниханов, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники № 6 в казанских Дербышках

Филиал детской поликлиники построен внутри жилого массива, в нем созданы условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания с игровыми комнатами, буфетом, просторными холлами, комнатой матери и ребенка. Также организованы все условия для маломобильных групп граждан, пишет телеграм-канал «Аппаратная».

«Это один из обьектов, который мы совместно с нашими федеральными коллегами реализуем в республике. Их достаточно много, мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться, все наставления Михаила Мишустина мы приняли и технические показатели будут достигнуты», — сказал Раис РТ.

Появились новые рендеры театра Камала

Новое здание театра имени Галиаскара Камала разместится на берегу озера Кабан на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Архитектурное бюро Wowhaus поделилось с «Татар-информом» кадрами и информацией о проекте театра.

Концепцию определили по итогам конкурса, который был объявлен в 2021 году. По аналогии с крышей советского варианта театра был предложен проект стеклянного здания с наклонными плоскостями. В нём разместится 4 зала общей вместимостью более 1 300 зрителей.

Вокруг нового здания появится парковая зона, разделенная на три части: набережная озера Кабан, парк около театра (со стороны ул. Назарбаева) и «парк» на крыше и террасах здания. Она станет не только площадкой для отдыха жителей и гостей города, но и «продолжением» театра — здесь будут проводить фестивали и перформансы.

Архитектурное бюро, занимающееся разработкой проекта, уточнило, что стадия активного проектирования продолжается, но близка к завершению, сообщает телеграм-канал by Kazan.