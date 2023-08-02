Обзор: Главное к вечеру 2 августа в федеральных и местных Telegram-каналах

Сегодня в России отмечали День Воздушно-десантных войск

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ. Бойцы ВДВ с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, отметил он.

«Убежден, вы никогда не подведёте, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов государства», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликванной на канале «Кремль. Новости».

Для контрактников из Татарстана ввели новые меры поддержки

О новых мерах поддержки для участников СВО, которые теперь действуют в республике, читайте подробно в обзоре «Татар-информа». Если кратко:

• Менделеевские контрактники получат более полумиллиона рублей

При подписании документов до 18 августа будет выплачено 500 тыс. рублей. С учетом того, что всем контрактникам перечисляется сразу же 195 тыс. рублей от государства, сумма возрастает до 695 тыс. рублей. Глава района Радмир Беляев пояснил, что такое решение было принято совместно с представителями бизнеса района.

• В Лаишевском районе им дополнительно перечислят по 200 тыс. рублей

Дополнительная единовременная выплата назначена всем военнослужащим из Лаишевского района, заключившим контракт для прохождения военной службы сроком на один год и более. Поддержка будет оказана за счет спонсорской помощи.

Таким образом, лаишевские контрактники единовременно получат 395 тыс. рублей с учетом федеральных средств.

Поддержка от спонсоров будет и для тех, кто идет по контракту на наиболее востребованные на сегодня специальности. В этот список входят: механик; водитель-механик; командир боевой машины.

Также новые меры поддержки предусмотрены для тех, у кого есть боевой опыт и офицерское звание. Им при заключении контракта дополнительно перечислят 105 тыс. рублей. То есть суммарно минимальная разовая выплата составит 300 тыс. рублей с учетом федеральных денег, передает телеграм-канал «Оперштаб Татарстана».

В Казани появится памятник в честь легенды ВДВ Павла Клетнева

Павел Кузьмич был сержантом гвардии ВДВ СССР, участником Великой Отечественной войны. Он каждый год, начиная с 88 лет, накануне 9 мая, прыгал с парашютом. Последний его прыжок был сделан в 95 лет.

В том году он скончался, ему было 97 лет, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

В России хотят ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

Штрафы в 10 тыс. рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Проект планируется внести в Госдуму осенью. Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, могут повлечь наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Нигер открыл границу с пятью странами после госпереворота

Военные, совершившие государственный переворот в Республике Нигер, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, передает телеграм-канал «Смотри».

Открыты как сухопутные, так и воздушные границы.

26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума. Тогда же мятежники объявили о закрытии границ. Объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена.

Песков отреагировал на вооружение добровольцев в Белгородской области

Выдача оружия добровольцам территориальной самообороны Белгородской области — вынужденная мера, которая необходима на фоне украинских нападений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — отметил он.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из других заявлений Пескова:

• Идея создания новой организации — более широкого аналога БРИКС – сейчас не обсуждается;

• Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если она будет реализована в части, касающейся РФ;

• Песков назвал аргументированным отказ Правительства поддержать законопроект КПРФ о выходе России из МВФ;

• Путин направит приветствие участникам Московской конференции по международной безопасности, но пока непонятно, сможет ли побывать на форуме.

ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию для вступления в ВСУ

Житель Тамбовской области пытался через Турцию выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, но был задержан. По версии следствия, мужчина перед этим общался с представителями ВСУ, которые набирают добровольцев из числа российских граждан. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Кадры задержания публикует телеграм-канал «Известия».