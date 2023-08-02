Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Обзор: Главное к вечеру 2 августа в федеральных и местных Telegram-каналах
Сегодня в России отмечали День Воздушно-десантных войск
Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ. Бойцы ВДВ с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, отметил он.
«Убежден, вы никогда не подведёте, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов государства», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликванной на канале «Кремль. Новости».
Для контрактников из Татарстана ввели новые меры поддержки
О новых мерах поддержки для участников СВО, которые теперь действуют в республике, читайте подробно в обзоре «Татар-информа». Если кратко:
• Менделеевские контрактники получат более полумиллиона рублей
При подписании документов до 18 августа будет выплачено 500 тыс. рублей. С учетом того, что всем контрактникам перечисляется сразу же 195 тыс. рублей от государства, сумма возрастает до 695 тыс. рублей. Глава района Радмир Беляев пояснил, что такое решение было принято совместно с представителями бизнеса района.
• В Лаишевском районе им дополнительно перечислят по 200 тыс. рублей
Дополнительная единовременная выплата назначена всем военнослужащим из Лаишевского района, заключившим контракт для прохождения военной службы сроком на один год и более. Поддержка будет оказана за счет спонсорской помощи.
Таким образом, лаишевские контрактники единовременно получат 395 тыс. рублей с учетом федеральных средств.
Поддержка от спонсоров будет и для тех, кто идет по контракту на наиболее востребованные на сегодня специальности. В этот список входят: механик; водитель-механик; командир боевой машины.
Также новые меры поддержки предусмотрены для тех, у кого есть боевой опыт и офицерское звание. Им при заключении контракта дополнительно перечислят 105 тыс. рублей. То есть суммарно минимальная разовая выплата составит 300 тыс. рублей с учетом федеральных денег, передает телеграм-канал «Оперштаб Татарстана».
В Казани появится памятник в честь легенды ВДВ Павла Клетнева
Павел Кузьмич был сержантом гвардии ВДВ СССР, участником Великой Отечественной войны. Он каждый год, начиная с 88 лет, накануне 9 мая, прыгал с парашютом. Последний его прыжок был сделан в 95 лет.
В том году он скончался, ему было 97 лет, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».
В России хотят ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
Штрафы в 10 тыс. рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде, соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, сообщает телеграм-канал РИА Новости.
Проект планируется внести в Госдуму осенью. Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».
Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, могут повлечь наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Нигер открыл границу с пятью странами после госпереворота
Военные, совершившие государственный переворот в Республике Нигер, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, передает телеграм-канал «Смотри».
Открыты как сухопутные, так и воздушные границы.
26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума. Тогда же мятежники объявили о закрытии границ. Объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена.
Песков отреагировал на вооружение добровольцев в Белгородской области
Выдача оружия добровольцам территориальной самообороны Белгородской области — вынужденная мера, которая необходима на фоне украинских нападений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — отметил он.
Телеграм-канал ТАСС собрал главное из других заявлений Пескова:
• Идея создания новой организации — более широкого аналога БРИКС – сейчас не обсуждается;
• Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если она будет реализована в части, касающейся РФ;
• Песков назвал аргументированным отказ Правительства поддержать законопроект КПРФ о выходе России из МВФ;
• Путин направит приветствие участникам Московской конференции по международной безопасности, но пока непонятно, сможет ли побывать на форуме.
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию для вступления в ВСУ
Житель Тамбовской области пытался через Турцию выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, но был задержан. По версии следствия, мужчина перед этим общался с представителями ВСУ, которые набирают добровольцев из числа российских граждан. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
Кадры задержания публикует телеграм-канал «Известия».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»