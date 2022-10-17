Обзор: Главное к вечеру 17 октября в федеральных и местных telegram-каналах

В Ейске самолет упал на жилые дома

В Telegram-канале «ЧП Россия» появились кадры с места падения самолета. На видеороликах видно, что несколько этажей жилого дома объяты огнем. Слышны несколько громких взрывов.



Упавшим самолетом оказался военный истребитель-бомбардировщик Су-34, передает канал.

Воздушная тревога над Киевом

Татарстан Za (СВО) сообщил об очередной воздушной тревоге, которая с утра зазвучала над Киевом, а также опубликовал фрагменты видео от очевидцев. Также сообщалось, что в столице Украины после ударов перекрыт участок движения между Крещатиком и цирком. Один из ударов в Киеве пришелся по зданию «Укрэнерго».

В Telegram-канале Минобороны РФ появилась информация, что в течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. «Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.

По Крымскому мосту началось движение автобусов, по делу о подрыве грузовика арестованы три фигуранта

Крымский Telegram-канал «Шо, опять?» со ссылкой на Минтранс РФ сообщил, что сегодня утром началось движение автобусов по Крымском мосту.

«Автобусы начали следовать в оба направления сегодня утром. Ранее автобусы направлялись на паромную переправу. Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — говорится в сообщении.

Канал напоминает, что грузовой транспорт пока переправляют только на паромах. По железнодорожной части моста ходят как пассажирские, так и грузовые поезда. Пробок для легкового транспорта на мосту с обеих сторон нет.

Еще один пост касается трех фигурантов дела о подрыве грузовика на Крымском мосту, которые сегодня в Москве арестованы судом. Басманный суд отправил под стражу сроком до 8 декабря 2022 года троих россиян: Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых. Их обвиняют в совершении террористического акта.

Президент Грузии не исключила введения виз для граждан России

Принимаемых ныне мер в связи с возросшим потоком россиян в Грузию «может быть недостаточно», заявила Саломе Зурабишвили на совместной с президентом Молдавии пресс-конференции в Кишиневе. Такой пост появился в Telegram-канале «Интерфакса».

По ее словам, «граждане России, которые попали в Грузию — это очевидный вызов для нас». «Сейчас в Грузию приезжают как бывшие граждане нашей страны, так и граждане России. На границе применяются механизмы контроля, чтобы не было опасности для жителей», — отметила Зурабишвили.

Бронь для сенаторов и депутатов ГД отменят, а сотрудников силовых структур призовут в первую очередь

Татарстанская «Неудаща» со ссылкой на издание «Известия» сообщает, что депутаты Госдумы подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», согласно которому предлагается отменить бронь от мобилизации для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами, а сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур хотят призывать в первую очередь.

Фото: duma.gov.ru

Глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил, что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

В Москве завершилась частичная мобилизация

По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Об этом в своем Telegram-канале пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

Пункты сбора мобилизованных закрылись 17 октября в 14.00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей, отмечает градоначальник.

В Татарстане начал работать Telegram-бот о частичной мобилизации

Telegram-бот «Частичная мобилизация в Татарстане» отвечает на более чем 400 самых частых вопросов граждан, связанных с мобилизацией.

Ответы на вопросы в чат-боте разделены на тематические категории, среди которых: «Военкоматы», «Порядок и условия мобилизации», «Деятельность предприятий», «Социальные гарантии».

Также жители республики смогут узнать о выплатах мобилизованным, правилах предоставления кредитных каникул, порядке медицинских осмотров, обязанностях работодателей при мобилизации сотрудников.

Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей и подростков

Кремлевский telegram-канал заявляет, что Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков.

На эти цели со следующего года поручено регулярно выделять 3,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Правительство России продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, следует из поста Telegram-канала «ТАСС».

«По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года», — сказал глава кабмина.

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров переходит на работу в Москву

Telegram-канал казанской мэрии сообщает о том, что Марату Закирову предстоит работать с экс-министром по делам молодежи РТ Дамиром Фаттаховым, который возглавит Российское движение школьников.

«С некой долей грусти расстаемся, но желаем большой созидательной работы с Дамиром Ильдусовичем. Наше будущее, наши дети, их патриотическое воспитание очень важно. Большая благодарность за работу, надеемся найти точки соприкосновения и в будущем», — отметил глава города Ильсур Метшин.

Со словами благодарности команде мэрии и казанцам выступил Марат Закиров: «Именно с такими горожанами Казань ждет самое светлое будущее».