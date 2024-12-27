«Обычное дело для воина»: боец Абдулла из Елабуги трижды награжден за подвиги на СВО

На фото: Бойцы СВО с позывными Абдулла (слева) и Шах пришли на встречу руководства Елабужского района с военнослужащими / Фото предоставлено Надеждой Хамидуллиной

Боец с позывным Абдулла приехал в Елабугу в отпуск и рассказал о своей службе в зоне спецоперации. У помощника пулеметчика на груди три медали.

Родом Абдулла из Азнакаева. После службы в армии переехал в Елабугу, женился. В сентябре 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. С того момента пошел уже третий год. За это время помощник пулеметчика Абдулла был дважды ранен. Оба случая связаны с дронами-камикадзе и произошли с разницей в один месяц.

Грудь героя украшают три награды. Медаль «За храбрость» 2-й степени присуждена за штурм лесопосадки под названием «Бык».

«Там засел противник. В итоге он получил большой урон. Мы взяли лесопосадку без потерь. За это присуждена государственная награда», — скупо рассказал об этом эпизоде боец.

Фото предоставлено Надеждой Хамидуллиной

Еще он носит медаль «Отважный» и медаль участника специальной военной операции. Но Абдулла не придает им большого значения — обычное дело для воина, считает он.

Герою помогают держаться мысли о близких. «Дома ждут жена и дети. Если удается, звонят. Пишут письма. Порой на три месяца уходим на выполнение боевых задач — и три месяца тишины. Это трудно выдержать. Когда получается, передаю весточку через сослуживцев, что жив-здоров. Жены бойцов нашего взвода общаются между собой в отдельной группе», — рассказал он.

Шефская помощь от неравнодушных елабужан доходят до адресатов. «Радует всё, что из дома. Например, домашние соления, чак-чак. В посылках приходят и детские письма. Читаешь их — порой даже слезы на глазах наворачиваются. Так тепло и трогательно», — признался боец.

К вере Абдулла пришел после очередного ранения. «Над головой пронесся снаряд минометки-восьмидесятки. Было страшно. Слава богу, не взорвался. После этого я себе сказал: Бог есть, надо верить. Читаю все молитвы, что знаю», — пояснил военнослужащий.

Самое большое желание бойца — вернуться домой. Туда, где верят, надеются и ждут.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Фото предоставлено Надеждой Хамидуллиной

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