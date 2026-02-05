Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Объявлено место и время прощания с композитором Азатом Хусаиновым, скончавшимся сегодня на 67-м году жизни. Об этом «Татар-информу» сообщила народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова .

Гражданская панихида состоится завтра, 6 февраля, в 10 часов утра во втором корпусе 7-й городской клинической больницы Казани, в зале прощания морга.

Деятеля культуры похоронят на кладбище Киндери (Казань, улица Дорожная).

Азат Хусаинов – заслуженный деятель искусства Татарстана, член Союза театральных деятелей России. Интервью, которое он дал «Татар-информу» на татарском языке в 2022 году, можно прочитать по ссылке.

Гульнар Гарифуллина