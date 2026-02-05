Скончался татарстанский композитор Азат Хусаинов

Азат Хусаинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженный деятель искусств Татарстана, известный композитор Азат Хусаинов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт «Матбугат.ру».

Азат Хусаинов при жизни отмечал, что его песни звучат в спектаклях и хранятся в государственном фонде.

«Если простой народ поет мои песни и выкладывает видеозаписи в интернет, я только поддерживаю, кричу «ура!». Пусть поют, я совсем не против. Если песню начинают ценить еще при твоей жизни, я только радуюсь. Очень положительно к этому отношусь. Если песня нравится – пусть поют», – говорил композитор в интервью «Татар-информу».

Азат Хусаинов родился 8 мая 1959 года в деревне Атясово Актанышского района Татарстана. Являлся членом Всероссийского Союза театральных деятелей.