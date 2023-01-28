Объявленный иноагентом представитель Далай-ламы покинул пост верховного ламы Калмыкии

Официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыков*, Тэло Тулку Ринпоче (Дилова-хутухта) XII, после признания его Министерством юстиции РФ иностранным агентом покинул пост Шаджин-ламы (верховного ламы) Республики Калмыкия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального хурула Калмыкии.

Свои полномочия, связанные с постом главы буддистов Калмыкии, Омбадыков* передал действующему настоятелю Калмыцкого центрального буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» — геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову), а также администратору — гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову).

«В дальнейшем прошу монашескую общину Калмыцкого центрального буддийского монастыря „Геден Шеддуп Чой Корлинг“ принять решение о выборе из числа полностью посвященных монахов кандидата на пост Шаджин-ламы, который в сложившихся условиях сможет наиболее эффективно выполнять работу на благо Республики Калмыкия», — добавил священнослужитель.

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами учение Будды. <…> В своих мыслях, делах и молитвах всецело остаюсь с калмыцким народом и буддистами всей России, служению которым я посвятил свою жизнь», — подчеркнул Омбадыков*.

Эрдни-Басан Омбадыков* был объявлен иностранным агентом накануне, 27 января. О нем было сказано, что он «высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины», являясь при этом гражданином США и проживая за пределами РФ.

Омбадыков* занимал пост Шаджин-ламы (президента Объединения буддистов Калмыкии) с 1992 года. Буддисты считают его Тэло Тулку Ринпоче (Дилова-хутухтой) XII, то есть двенадцатым воплощением индийского тантрика Тилопы, почитаемого как основоположник линии Кагью тибетского буддизма.

*Признан физическим лицом — иностранным агентом.