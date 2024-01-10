Еще одно отделение украинских пограничников, проходивших службу в Сумской области, приняло решение о сдаче в плен российским коллегам. Вышеупомянутый регион Украины граничит с Курской областью РФ.

По словам пограничников, про них просто забыли, прекратив снабжать их погранзаставу. Просидев 10 дней без еды и воды, они приняли решение о сдаче в плен. После этого они были объявлены своим руководством дезертирами. Об этом бывшие военнослужащие Украины рассказали в обращении, опубликованном в телеграм-канале военного обозревателя Юрия Подоляки.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Киевский режим объявляет дезертирами забытых руководством пограничников. В декабре прошлого года, произошла похожая ситуация на том же участке Российско-украинской границы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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