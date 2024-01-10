Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Объявленные Киевом дезертирами украинские пограничники раскрыли причину сдачи в плен
Еще одно отделение украинских пограничников, проходивших службу в Сумской области, приняло решение о сдаче в плен российским коллегам. Вышеупомянутый регион Украины граничит с Курской областью РФ.
По словам пограничников, про них просто забыли, прекратив снабжать их погранзаставу. Просидев 10 дней без еды и воды, они приняли решение о сдаче в плен. После этого они были объявлены своим руководством дезертирами. Об этом бывшие военнослужащие Украины рассказали в обращении, опубликованном в телеграм-канале военного обозревателя Юрия Подоляки.
Напомним, что это уже не первый случай, когда Киевский режим объявляет дезертирами забытых руководством пограничников. В декабре прошлого года, произошла похожая ситуация на том же участке Российско-украинской границы.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»