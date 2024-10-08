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Происшествия 8 октября 2024 14:21

Объявлен сбор денег на эвакуацию тел погибших в Непале российских альпинистов

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Сбор денег для эвакуации тел пяти погибших российских альпинистов объявили в Пензе и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в спортивно-туристском клубе путешественников «Пенза». Один из погибших, Владимир Чистиков, был членом этого клуба.

Отмечается, что деньги нужно собрать за короткое время, потому что погода будет портиться и тела занесет снегом.

«Татар-информ» рассказывал, что в Непале при восхождении на гору Дхаулагири погибла группа из пяти российских альпинистов. По предварительной информации, тела обнаружил спасательный вертолет на высоте 7100 метров. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 метров.

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