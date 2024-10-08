В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов

В Непале при восхождении на гору Дхаулагири погибла группа из пяти российских альпинистов. Об этом ТАСС сообщил представитель альпинистского сообщества.

По предварительной информации, тела обнаружил спасательный вертолет на высоте 7100 метров. Предполагается, что альпинисты упали с высоты 7600 метров.

Накануне газета Himalayan Times писала, что в Непале потеряна связь с пятью российскими альпинистами, ушедшими на гору Дхаулагири утром 6 октября.

«Альпинисты — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой — потеряли связь после того, как в 6:00 утра вышли из лагеря <...> В последний раз они выходили на связь с другими альпинистами в базовом лагере около 11:00 утра», – говорится на сайте газеты.