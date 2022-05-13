Функционал и состав обновленной комиссии по языкам при Президенте РТ будут расширены

В Татарстане ожидается расширение Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Новый орган включит в себя работу по сохранению языков других народов, проживающих на территории республики. Проект соответствующего указа руководителя РТ появился на сайте Правительства Татарстана.

Создание объединенной комиссии отменит ряд указов 2020 и 2021 годов, касающихся работы Комиссии при Президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Задачей новой комиссии станет взаимодействие органов госвласти Татарстана с соответствующими органами и объединениями как федерального, так и территориального уровня.

«Преобразовать Комиссию при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка в Комиссию при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан», — говорится в проекте указа, опубликованном на портале руководителя РТ.

Помимо координации работы соответствующих органов и объединений, комиссия будет выполнять следующие функции:

— определять актуальные задачи, касающиеся сохранения и развития татарского и родных языков народов, проживающих в Татарстане;

— выявлять приоритетные направления научных исследований, направленных на эффективность сохранения и развития татарского языка;

— изучать и обобщать лучшие практики, методики и технология обучения татарскому языку как главному государственному языку республики и языкам народов, проживающих в Татарстане;

— инициировать меры поддержки, в том числе грантовые, для перспективных проектов и направлений, которые связаны с использованием указанных языков;

— изучать особенности их сохранения и развития, популяризировать использование татарского литературного языка;

— поддерживать инициативы и начинания, направленные на поддержку языков. В том числе это касается разработки уникальных продуктов, которые способны заинтересовать молодежь;

— заниматься разработкой предложений, которые усовершенствуют нормативное правовое регулирование в сфере языкового общения, а также участвовать в экспертной оценке законодательных инициатив;

— рассматривать предложения по развитию билингвального и полилингвального образования;

— совершенствовать работу переводчиков, учителей, деятелей культуры, научных и других сотрудников, деятельность которых связана с профессиональным использованием татарского и других языков, используемых в Татарстане.

Также задачи комиссии связаны с издательской деятельностью и доступностью данной продукции татарстанцам, популяризацией знаний о языках.

Планируется, что ее, как и предшественницу, возглавит заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, а его замом вновь будет глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. В состав комиссии войдут представители исполкомов, министерств, ведомств республики, деятели культуры, религии, представители татарстанских вузов и СМИ, в частности руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, и другие.

Однако на этот раз, помимо представителей органов госвласти и «татарской» части комиссии, в нее вошли представители других народов, проживающих в Татарстане: мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, башкир, грузин.

В основном представителями других языков Татарстана стали работники образовательных учреждений из Казани и районов республики, национально-культурных автономий.

Это учитель родного (мордовского) языка Многонациональной воскресной школы Бугульмы Раиса Иванова, директора Циньпинской средней школы Балтасинского района с изучением марийского и удмуртского языков Сайдаш Нурмиев, Киртелинской школы Тетюшского района с изучением мордовского языка Марина Поселкина, Ошторма-Юмьинской школы Кукморского района, председатель Национально-культурной автономии удмуртов района Виталий Семенов, Чувашкомайнской основной общеобразовательной школы Алексеевского района с изучением чувашского языка Геннадий Федоров, Многонациональной воскресной школы Вахитовского района Казани, председатель правления Национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» Маринэ Хухунашвили.

Также в состав включены зампред совета Национально-культурной автономии марийцев Татарстана, председатель Национально-культурной автономии марийцев Казани Людмила Мусихина и председатель Национально-культурной автономии башкир — Курултая (конгресса) башкир Татарстана Гали Хасанов.

Ранее «Татар-информ» сообщал также о планах по созданию Комиссии при Президенте РТ по русскому языку.