Обход Нижнекамска и Набережных Челнов построен более чем на 40%

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов выполнено на 41%. Практически завершены земляные работы и на 61% выполнено устройство основания дорожной одежды. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На основном ходу трассы дорожники заняты переустройством коммуникаций, устройством земляного полотна и дорожной одежды», – рассказал спикер.

По словам Мингазова, на всем протяжении обхода будет уложено более 1,2 млн тонн асфальтобетона. На данный момент уже уложено более 41 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия.

Кроме того, на объекте продолжаются работы по строительству искусственных сооружений. И в ближайшее время на мосту через Каму приступят ко второму этапу надвижки металлоконструкции пролетного строения, подчеркнул начальник управления.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км включает четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Его строительство разделено на три этапа. Работы планируется завершить до конца 2024 года.