На обходе Нижнекамска и Челнов началась надвижка пролета моста через Каму

На мосту через Каму началась надвижка пролетного строения. Сооружение протяженностью 1,3 км строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это самое крупное мостовое сооружение на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург.

«Приступили к надвижке металлического пролетного строения. Сейчас осуществляется первый этап. Начать второй этап надвижки хотим в ноябре. Полностью завершить надвижку пролетного строения планируется в июле следующего года. И после начнется устройство покрытия», – рассказал заместитель директора филиала «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Николай Герасимов.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

По его словам, мост будет стоять на 22 опорах. Пролетное строение искусственного сооружения будет состоять из двух частей. На эстакадной части длиной 510 метров пролеты соберут из железобетонных балок. Они уже поступают на строительный участок.

«К монтажу балок пролетов эстакадной части планируется приступить в октябре. Всего предстоит собрать 15 пролетов. 80% работ до монтажа балок проведены. Вышли на 50% по возведению русловых опор», – отметил спикер.

Русловая часть моста будет представлять собой единую цельнометаллическую конструкцию, собранную из 64 блоков. На первом этапе рабочие собрали на стапеле семь блоков пролетного строения и смонтировали аванбек – временную консоль, которая крепится к пролету спереди, выполняя функции опорной конструкции.

Применение аванбека позволяет выполнять надвижку пролета без возведения промежуточных опор, что снижает стоимость строительства, уточнил Герасимов.

Он подчеркнул, что работы ведутся с опережением графика благодаря применению новых технологий и использованию современной техники.

Главный инженер филиала АО «ДиМ» Мостоотряд-41 Дмитрий Клаус добавил, что внутри пролетного строения установлены датчики, чтобы следить за напряжением, возникающим в его элементах. Таким образом контролируется точность движения.

«Так как надвижка идет в гору, то прилагаются достаточно большие усилия. Предусмотрены тормозные устройства, чтобы удержать конструкцию», – заметил он.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На основном ходу трассы дорожники ведут устройство земляного полотна и дорожной одежды. Самый большой объем работ выполнен на втором этапе обхода. Здесь практически завершены земляные работы и на 74% выполнено устройство асфальтобетона.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км включает четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Строительство разделено на три этапа. Работы планируется завершить до конца 2024 года.