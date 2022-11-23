Обвиняемый в убийстве в лифте на Минской: «Я не хотел его убивать»

Сегодня Верховный суд РТ на стадии прений выслушал участников процесса по делу казанца Марата Низамова. Его обвиняют в убийстве бизнесмена Рафаэля Дускаева, покушении на мошенничество и незаконном хранении оружия.

Первым выступил адвокат дочери погибшего бизнесмена Артем Гермогентов. Он заявил, что слова защитника Низамова об убийстве по неосторожности опровергаются материалами дела, как и его слова о том, что у подсудимого отсутствует состав преступления по эпизоду покушения на мошенничество.

«Все доводы стороны защиты несостоятельны и полностью опровергаются материалами дела, как и их версии», – заявил Гермогентов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующим высказался адвокат Низамова. Он обратил внимание на характер погибшего Дускаева, который описали свидетели.

«Давайте отстранимся от дела. Что из себя представлял Дускаев? Его характеризовали здесь с разных сторон. Люди, которые знали его близко, отметили, что он был вспыльчив, конфликтен и неуравновешен. В лифте действительно произошел конфликт, о чем свидетельствуют прижизненные телесные повреждения у потерпевших. Какого бы умысла ни было, там была борьба. Поэтому защита поддерживает свою версию», – сказал Борис Савельев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сам подсудимый все время прикрывал лицо, прятался от объективов камер. Во время всего заседания он сказал только два предложения.

«Я его не хотел убивать. Это было убийство по неосторожности», – прячась от камер сказал Низамов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, Низамов должен был купить у казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева два земельных участка за 12,7 миллиона рублей. Когда сделка была оформлена, мужчины поехали домой к Дускаеву. Там Низамов передал ему кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов». В лифте продавец решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил Дускаеву в голову из карабина «Сайга». Затем он вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.

На сегодня заседание завершилось. Подсудимому дали время подготовиться к последнему слову. С ним он выступит на следующем процессе.