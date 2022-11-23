Обвиняемый в убийстве в лифте на Минской: «Я не хотел его убивать»
Сегодня Верховный суд РТ на стадии прений выслушал участников процесса по делу казанца Марата Низамова. Его обвиняют в убийстве бизнесмена Рафаэля Дускаева, покушении на мошенничество и незаконном хранении оружия.
Первым выступил адвокат дочери погибшего бизнесмена Артем Гермогентов. Он заявил, что слова защитника Низамова об убийстве по неосторожности опровергаются материалами дела, как и его слова о том, что у подсудимого отсутствует состав преступления по эпизоду покушения на мошенничество.
«Все доводы стороны защиты несостоятельны и полностью опровергаются материалами дела, как и их версии», – заявил Гермогентов.
Следующим высказался адвокат Низамова. Он обратил внимание на характер погибшего Дускаева, который описали свидетели.
«Давайте отстранимся от дела. Что из себя представлял Дускаев? Его характеризовали здесь с разных сторон. Люди, которые знали его близко, отметили, что он был вспыльчив, конфликтен и неуравновешен. В лифте действительно произошел конфликт, о чем свидетельствуют прижизненные телесные повреждения у потерпевших. Какого бы умысла ни было, там была борьба. Поэтому защита поддерживает свою версию», – сказал Борис Савельев.
Сам подсудимый все время прикрывал лицо, прятался от объективов камер. Во время всего заседания он сказал только два предложения.
«Я его не хотел убивать. Это было убийство по неосторожности», – прячась от камер сказал Низамов.
Напомним, по версии следствия, Низамов должен был купить у казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева два земельных участка за 12,7 миллиона рублей. Когда сделка была оформлена, мужчины поехали домой к Дускаеву. Там Низамов передал ему кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов». В лифте продавец решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил Дускаеву в голову из карабина «Сайга». Затем он вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.
На сегодня заседание завершилось. Подсудимому дали время подготовиться к последнему слову. С ним он выступит на следующем процессе.