Обвиняемый в убийстве пожилых супругов в Челнах выступил с последним словом

Сегодня в Верховном суде РТ выступил с последним словом житель Челнов Ренат Зиннуров – его обвиняют в убийстве престарелых супругов, на которых он работал несколько лет.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

«Я полностью признаю все предъявленные мне обвинения. Я готов понести наказание, которое заслуживаю по закону и по совести. Прошу прощения у пострадавших за то, что им пришлось перенести эти ужасы. Прошу учесть смягчающие обстоятельства, и не наказывать так сурово», – высказался Зиннуров.

В скором времени суд вынесет ему приговор. Прокуратура запросила обвиняемому пожизненный срок.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

Напомним, трагедия развернулась в коттеджном поселке Боровецкий летом прошлого года. Как полагают следователи, Зиннуров проработал в доме пенсионеров почти 15 лет, однако затем отношения между ними начали заметно ухудшаться.

В день трагедии челнинец серьезно поссорился с хозяйкой дома. В какой-то момент он достал нож и набросился на пожилую женщину. На ее крики прибежала домработница, которая попыталась остановить Зиннурова, ударив его мотыгой по спине. В ответ на это челнинец отнял инструмент у домработницы, и ей пришлось бежать.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

После расправы над пенсионеркой мужчина накинулся на ее мужа. Убив пожилых супругов, он забрал из дома ценные вещи и попытался скрыться на машине хозяев дома, однако его вовремя задержали полицейские.

По признанию Зиннурова, на убийство он пошёл из-за нервного срыва: он переживал недавний развод с женой и финансовые трудности.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело о жестоком убийстве пожилых супругов в элитном челнинском поселке.