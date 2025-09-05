news_header_top
Происшествия 5 сентября 2025 09:09

Обвиняемый в реабилитации нацизма 18-летний казанец выслушал приговор

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 18-летнему казанцу Егору Маслову. Его признали виновным в реабилитации нацизма.

«Признать виновным и назначить наказание в виде штрафа на сумму 40 тысяч рублей», – сказал судья.

Напомним, как следует из материалов дела, юноша излагал в сети альтернативную версию событий Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по версии следствия, в феврале прошлого года года казанец вступил в чат, в котором обсуждали Вторую мировую войну. Маслов начал высказываться в поддержку политики Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и опровергал факт жестокого обращения немецкой армии по отношению к советскому населению.

Следствие оценило высказывания молодого человека как публичное распространение сведений, отрицающих факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. При этом у юноши было около двух месяцев на удаление позорных комментариев, но он этого не сделал.

Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что Маслов оправдывал своими словами идеологию нацизма, открыто поддерживал политику Адольфа Гитлера, направленную на уничтожение евреев и цыган. На предыдущих заседаниях Маслов раскаялся в содеянном и пытался убедить суд, что поменял свои взгляды на историю еще до возбуждения уголовного дела.

#суд #реабилитация нацизма #приговор
