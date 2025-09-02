Обвиняемый в реабилитации нацизма 18-летний казанец выступил с последним словом в суде

Фото: © Елена Фенина /«Татар-информ»

Сегодня в Верховном суде Татарстана с последним словом выступил 18-летний казанец Егор Маслов, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Как следует из материалов дела, юноша излагал в Интернете альтернативную версию событий Великой Отечественной и Второй мировой войн.

«В первую очередь хочу извиниться перед своей семьей и перед близкими, кто помогал мне в этом году. Также хочу извиниться перед всеми, кто здесь присутствует. Свою вину я осознал еще при задержании, вину я никак не отрицал, сотрудничал со следствием. Я пытался по максимуму загладить свою вину по мере возможности – я сделал все, что в моих силах. Я обещаю, что более противоправных действий с моей стороны не произойдет. Я даю это обещание себе и вам», – сказал юноша в суде.

Он также поблагодарил гособвинителя, который просил назначить ему наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.

«Я боюсь за свое будущее и прошу назначить мне судебный штраф, чтобы я не переживал за свое будущее, мог развиться и строить карьеру», – заявил Малов.

Напомним, что государственным обвинителем по делу ранее выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По версии следствия, в феврале 2024 года года казанец вступил в телеграм-чат, в котором обсуждали Вторую мировую войну. Маслов начал высказываться в поддержку политики Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и опровергал факт жестокого обращения немецкой армии по отношению к советскому населению.

Следствие оценило высказывания молодого человека как публичное распространение сведений, отрицающих факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

При этом у юноши было около двух месяцев на удаление позорных комментариев, но он этого не сделал. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что Маслов оправдывал своими словами идеологию нацизма, открыто поддерживал политику Адольфа Гитлера, направленную на уничтожение евреев и цыган.

На предыдущих заседаниях Маслов раскаялся в содеянном и пытался убедить суд, что поменял свои взгляды на историю еще до возбуждения уголовного дела.

Кроме того, молодой человек обратил внимание суда на свое материальное положение и подчеркнул, что оказывает финансовую поддержку своей семье.

«Прошу учесть все мои расходы и разрешить выплачивать штраф в виде рассрочки. Сейчас у меня идет регистрация брака с девушкой, я не успел представить суду документы об этом. Мне нужно будет нести финансовые расходы, оплатить госпошлину в ЗАГСе, прошу это также учесть», – обратился Маслов к суду.

Выслушав обвиняемого, суд удалился в совещательную комнату. Окончательное решение по уголовному делу будет объявлено 5 октября.