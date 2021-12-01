Обвиняемый в аферах с инвалидными колясками на 25 млн: «Лоханов хотел выжить меня из ФСС»

Вахитовский суд Казани продолжает допрос подсудимых по делу о многомиллионных аферах с инвалидными креслами в Фонде социального страхования России по Татарстану.

На скамье подсудимых бывший заместитель управляющего ФСС по РТ Камиль Фатыхов, экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров, а также его младший брат – сотрудник компании «Альянс» Ильдар Сагиров. Еще один обвиняемый по делу – директор и владелец «Альянса» Альберт Закиров – сейчас находится в розыске.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Все трое подсудимых вину не признают. Сегодня Фатыхов рассказал суду свою версию событий. По его словам, ни о каком хищении средств не может идти и речи, поскольку все инвалиды получили положенные им коляски, а ФСС выплатила компенсацию в положенном по закону размере.

Фатыхов утверждает, что Закиров оказал большую услугу как самим инвалидам, так и ФСС, взяв на себя обязанности по покупке и доставке инвалидных кресел.

«На тот момент я не знал, сколько и где Закиров покупал коляски, каким образом он предоставлял их инвалидам. Я лишь видел, что по документам коляски предоставлялись инвалидам и за это Закиров просил у государства через ФСС 21 тысячу рублей, то есть сумму, не превышающую установленную законом», – уточнил подсудимый.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Он подчеркнул, что Закиров предъявлял в ФСС исключительно обоснованные запросы о выплате компенсаций.

«Сейчас, спустя два года почти каждодневного ознакомления с уголовным делом, я знаю, что Закиров покупал коляски по оптовой цене, за которую инвалид никогда бы не купил в розницу эту коляску. Это сейчас я знаю, что Закиров нанимал курьеров, транспорт, доставлял коляски на дом, на что тратил свои собственные средства», – добавил Фатыхов.

После завершения его допроса суд передал слово Марату Сагирову. Он рассказал, что в начале 2019 года сотрудники его отдела выявили факт ненадлежащего исполнения госконтракта, о чем доложили управляющему ФСС.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Мной было подготовлено письмо в УБЭП, но Лоханов отказался предпринимать какие-либо действия, письмо подписал, затем порвал и всячески пытался устранить меня с рабочего места», – рассказал Сагиров.

По его словам, данное уголовное дело – результат его конфликта с Павлом Лохановым, главой Фонда социального страхования Татарстана, который, к слову, сейчас является фигурантом другого уголовного дела – его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сагиров убежден, Лоханов хотел «выжить» его из ФСС, чтобы беспрепятственно повысить цены на закупки для собственной выгоды.

Завершить допрос подсудимого на сегодняшнем заседании не удалось, суд объявил перерыв в слушании.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Напомним, что по версии следствия, в 2018-2019 годах Фатыхов и Сагировы через фирму «Альянс» предоставляли инвалидам коляски по завышенным ценам. В результате чего размер выплат из бюджета значительно превысил реальную стоимость купленного оборудования.

Ущерб по делу следствие оценило в 14,5 млн рублей. Кроме того, подсудимым предъявлено обвинение в попытке по той же схеме похитить еще 10,7 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве бывшего замглавы ФСС РТ.