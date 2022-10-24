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Происшествия
24 октября 2022  11:01
Елена Саляхова

Обвиняемому в убийстве в лифте на Минской прокуратура запросила 15 лет строгача

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На финишную прямую вышло дело об убийстве в лифте в доме на Минской. Сегодня в Верховном суде РТ стартовали прения по делу. 

На скамье подсудимых – житель Казани Марат Низамов. Ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на мошенничество и незаконном хранении оружия. В прениях прокурор отметила, что Низамов заранее планировал убийство, об этом говорят показания свидетелей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Нет на свете ничего ценнее, нежели чем жизнь человека. Его убийство – самое тяжкое деяние. Вина подсудимого доказана всеми собранными доказательствами. При этом, суд должен учесть, что он признал вину и частично возместил ущерб», – обратилась к суду прокурор. 

Низамова попросили признать виновным по всем статьям и отправить его в колонию строгого режима на 15 лет. 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

По версии следствия, Низамов должен был купить у казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева два земельных участка за 6 млн рублей. Когда сделка была оформлена, мужчины поехали домой к Дускаеву. Именно там Низамов передал ему кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов». В лифте продавец решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги. 

Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил Дускаеву в голову из карабина «Сайга». Затем он вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.

#прения #Убийство
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