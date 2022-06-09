Обвиняемому в гибели депутата Хайруллина пилоту предъявили иск на 21 млн рублей

Лаишевский районный суд Татарстана продолжает рассматривать дело о крушении вертолета, в котором погиб депутат Айрат Хайруллин. На скамье подсудимых пилот вертолета Жавдат Сулейманов, его обвиняют в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сегодня на процессе должны были допросить сына погибшего депутата Амира Хайруллина, но заседание отложили. У сторон возникли споры после заявления ходатайства о наложении ареста на имущество пилота.

Представители компании «Эдельвейс», кому принадлежал вертолет Bell-407, просили суд наложить арест на три квартиры и один гараж Сулейманова. Однако подсудимый заверил, что одна из квартир ему не принадлежит, собственником является его сестра.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Кроме того, компания предъявила пилоту иск в 21 млн рублей. К слову, во время следствия сумма ущерба была в разы больше – 125 млн рублей.

«Мы проверили документы, оценили стоимость вертолета и пришли к выводу, что сумма иска будет составлять 21 млн рублей», – пояснил представитель компании «Эдельвейс».

Трагедия произошла 7 февраля 2020 года. Как установило следствие, Сулейманов во время управления вертолетом проигнорировал опасные погодные условия и решил продолжить запланированный маршрут. Во время снижения он потерял контроль за высотой, и вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В результате крушения депутат Айрат Хайруллин погиб, а вертолет был полностью уничтожен. Свою вину Сулейманов признал.