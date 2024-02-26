Обвинение запросило пожизненный срок для «душителя бабушек» Радика Тагирова

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу «душителя бабушек» Радика Тагирова. Государственный обвинитель запросила для него пожизненное наказание. В прениях она сделала акцент на более чем 15 эпизодах, в которых Тагиров полностью признал вину.

«Проникал в квартиры под разными предлогами и использовал удушающие приемы на женщинах. Таким образом убил 31 беззащитную пожилую женщину. Также трое женщин получили травмы. Прошу назначить наказание в виде пожизненного заключения», – сказала прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Напомним, что на скамье подсудимых находится 40-летний Радик Тагиров. Подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на убийство, а также в разбое. Дело насчитывает 847 томов и более 60 эпизодов. В числе убитых оказались более 30 пожилых женщин из Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Еще троим удалось выжить. Подробнее читайте в материале: «Матом не ругается, но склонен к суициду»: Прокурор о характеристике «душителя» в ВС РТ.