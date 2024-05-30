Обвинение просит отправить подростков в колонию за диверсии на ж/д в Тукаевском районе

Обвинение просит отправить троих подростков в воспитательную колонию на 8 лет, а их нанимателя Ибрагимова – в тюрьму на 20 лет за диверсии на ж/д в Тукаевском районе.

В прошлом году Ибрагимов нанял несовершеннолетних, предположительно, по заказу из Украины для совершения диверсий за деньги. Подростки подожгли релейный шкаф на ж/д переезде, по которому шли эшелоны с грузами в зону СВО, и вышку сотовой связи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Это привело к задержке отправки грузов в зону СВО и отключению связи в деревне почти на сутки.

Ранее мы сообщали, что в марте 2023 года трое подростков устроили диверсию на железнодорожном участке в Тукаевском районе. Читайте подробнее в нашем материале «Близкие поджигателей релейных шкафов на ж/д: «Они думали, что это просто ржавый ящик».