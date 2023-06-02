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Чистополь в этом году не будет принимать теплоходы
В Чистополе ведется строительство новой пристани с причальной стенкой, из-за чего в этом году навигации не будет. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.
«Идет строительство новой причальной стенки и новой пристани. Соответственно, навигации нет», — сообщил собеседник агентства.
Работы проходят в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений», финансируемого новым банком развития БРИКС.
Планируется, что пристань Чистополя начнет принимать теплоходы в будущем году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что общая вместимость пристани составит 520 человек. В двухэтажном здании предусмотрены зал для отдыха и помещения свободного назначения. На проектирование пристани было выделено 20 млн рублей.
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