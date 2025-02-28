«Обсуждаем вопросы ранений грудной клетки на СВО»: в Казань съехались торакальные хирурги

Самые опытные торакальные хирурги страны съехались в Казань для обсуждения актуальных вопросов военной медицины. Особое внимание медики уделили ранениям грудной клетки, которые получают бойцы на СВО. Дискуссии на эти темы состоялись сегодня на открывшемся 13-м Российско-Европейском образовательном симпозиуме по торакальной хирургии имени академика Михаила Перельмана.

Специалисты по хирургии грудной клетки со всей России собрались в образовательном центре на базе РКБ Татарстана, чтобы поделиться опытом и обучиться новым методикам.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«В очередной раз в Казани проходит симпозиум с рассмотрением патологий грудной клетки. Отдельная секция, особенно актуальная сегодня, – вопросы ранений грудной клетки на СВО. Гражданская хирургия тоже претерпевает изменения параллельно с этими вопросами: меняется подход и время лечения. Мы очень надеемся, что итоги симпозиума отразятся на деятельности врачей Татарстана и лечение станет эффективнее», – сказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Он отметил, что Татарстан является очень продвинутым регионом в технологическом плане. Поэтому столица республики выбирается для проведения этого мероприятия уже в 13-й раз.

«Проведение симпозиума стало традицией для российской торакальной хирургии. Значение этой школы в том, что это образовательный симпозиум, который призван улучшить знания и мануальные навыки торакальных хирургов всей России», – подчеркнул профессор кафедры госпитальной и военно-полевой хирургии Российского университета медицины Кирилл Жестков.

Уже второй год симпозиум начинается с обсуждений вопросов военной медицины. По словам врачей, актуальность темы продолжает расти в связи с идущей специальной военной операцией.

«Тема военной медицины раньше была актуальна только для военных медиков. Сегодня она важна и для гражданских врачей. В ходе СВО многие гражданские учреждения оказывают помощь нашим раненым бойцам. Подобного не было со времен Великой Отечественной войны. Впервые со времен Великой Отечественной войны применяется и эвакуация санитарными поездами. Такое не практиковали ни в Афганистане, ни в Чечне. Полномасштабные боевые действия, которые ведутся сегодня, подразумевают новые реалии, методы и технологии», – сказал заместитель главного хирурга Министерства обороны РФ Сергей Переходов.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Специалисты утверждают: сегодня боевая травма отличается в корне. Летальное оружие, применяемое на спецоперации, ведет к санитарным потерям. Повреждения сопровождаются массивными ранами. Лечение раненых с комбинированными повреждениями – основная задача военной медицины в наши дни.

«Изменились ранения груди, оружие, средства защиты. Активно используются бронежилеты, но теперь особенно подвержены повреждениям зоны тела, не защищенные ими: шея, живот, подмышечные области. Кратно выросло количество сочетанных повреждений, когда страдают несколько анатомических областей. Выросло количество осколочных ранений, а пулевых – стало меньше», – сообщил главный хирург Росгвардии Дмитрий Ивченко.

Медик рассказал о новых технологиях излечения боевых ранений. За последние три года стала активно применяться вакуумная система лечения ран. Под большим давлением из раны высасывается ее содержимое, и она быстрее заживает. Раньше это применялось в единичных случаях, сейчас такая процедура встала на поток. Шагнула вперед и пластическая хирургия.

Перед началом съезда врачей в Казани провели уникальные операции. В РКОДе эксперты провели четыре операции по удалению образований легкого, одну из них выполнили с помощью робота.

Впервые в истории российской медицины в прямом эфире для коллег показали операцию при боевой травме грудной клетки. Врачи военного госпиталя при РКБ Татарстана прооперировали бойца с осколком между сердцем и аортой. Его успешно удалили с помощью трех маленьких проколов, а не через большой разрез.

«В Татарстане делают 3,5 тысячи торакальных операций в год, половину из них – малоинвазивным образом (через проколы). Столица Татарстана входит в пятерку лидеров в России по количеству и качеству исполнения операций. Можно сказать, что Казань стала торакальной Меккой в России», – сказал руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.

Также с онлайн-лекциями на симпозиуме выступят хирурги из Южной Кореи, Турции и Франции.