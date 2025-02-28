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СВО 28 февраля 2025 10:12

Врачи военного госпиталя при РКБ РТ в прямом эфире убрали осколок от сердца бойца СВО

Врачи военного госпиталя при РКБ РТ в прямом эфире убрали осколок от сердца бойца СВО
Фото: пресс-служба РКБ Татарстана

В военном госпитале при Республиканской клинической больнице Татарстана провели операцию по удалению осколка из груди бойца СВО. Подобную операцию впервые в прямом эфире транслировали для коллег, которые собрались на Образовательном симпозиуме по торакальной хирургии. Об этом рассказал руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.

«Был прооперирован боец из Донбасса с тяжелым ранением. Осколок размером в сантиметр попал ему между сердцем и аортой. Его успешно удалили с помощью трех маленьких проколов, а не большим разрезом», – рассказал Михаил Бурмистров.

Ранение было получено в результате обстрела реактивной системой HIMARS кассетными снарядами.

Врач добавил, что другие больньницы не решились извлекать осколок, но татарстанские врачи операцию провели. По словам хирурга, боец встал на ноги и начал ходить уже в день операции.

#СВО #военный госпиталь
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