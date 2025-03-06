«Обсудили важные решения для семей и детей»: Волынец о встрече Минниханова с Путиным

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Президентом России Владимиром Путиным стала важным шагом в укреплении социальной политики, направленной на поддержку семей и детей. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она отметила, что благодаря федеральной поддержке в рамках президентского поручения 30 тысяч домохозяйств получили доступ к газификации.

«Это особенно значимо для новых жилых посёлков, где семьи с детьми смогут жить в комфортных и безопасных условиях. Газификация — не просто инфраструктура, это забота о здоровье и благополучии каждого ребенка», - добавила Волынец.

В 2024 году в Татарстане построено объектов социальной, культурной и инженерной инфраструктуры на 166 миллиардов рублей — это исторический максимум. По словам детского омбудсмена, новые школы, детские сады, больницы и культурные центры создают среду, где дети могут учиться, развиваться и чувствовать себя защищёнными.

Также в Татарстане было введено 3,45 млн квадратных метров жилья — почти вдвое больше, чем в лучшие годы советской эпохи.

«Для молодых семей это шанс улучшить условия жизни, а для детей — возможность расти в своем доме. Вопросы ипотечных ставок и поддержки строительства остаются в приоритете, и это дает надежду на еще большее количество счастливых семейных историй», – указала Волынец.

По ее словам, эти проекты — не просто цифры, а реальные изменения в жизни тысяч детей. Она также выразила поддержку словам Раиса о необходимости продолжать работу над формированием среды, в которой каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно.