Обслуживанием трассы М12 в Татарстане займется «Волгадорстрой»

Обслуживать скоростную трассу М12 «Восток» в Татарстане будет ООО «Волгадорстрой». Казанская компания стала победителем по итогам конкурсных процедур. Об этом сообщил заместитель председателя правления по эксплуатации госкомпании «Автодор» Геннадий Жилин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Согласно договору, организация будет содержать автодорогу, искусственные сооружения и линии электроосвещения. Для этого организованы три производственные базы. Они входят в состав многофункциональных зон и находятся на 725, 781 и 821 км трассы.

«Составлен ежедневный график выполнения работ. До декабря все базы будут полностью укомплектованы. На сегодня дорожная техника присутствует практически в полном объеме, она находится на этих участках. В ближайшее время оставшиеся машины будут поставлены. Сейчас уже есть 760 тонн технической соли. Все договоры заключены, 15 декабря будет стопроцентное обеспечение», – рассказал Жилин.

Ранее, 15 ноября, был открыт новый участок автомагистрали М12 от Шумерли до автодороги Р241 Казань – Буинск – Ульяновск, соединив Чувашию и Татарстан. Его протяженность составляет 153,8 км, из которых 72 км проходят по Татарстану. В декабре этого года планируется открыть движение на оставшихся 241,2 км трассы.