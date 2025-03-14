Обслуживание казанских фонтанов оценили в 25 млн рублей

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Власти Казани готовы выделить на содержание фонтанов 25 млн рублей. Это следует из материалов тендера, размещенного на портале госзакупок.

В список попали 34 фонтана по всему городу, среди них: фонтаны на улице Баумана («Голуби», «Лягушка», «Су Анасы»), фонтаны на площади у старого здания театра Камала, фонтаны на Булаке.

Некоторые гидротехнические сооружения находятся на территории общественных пространств Казани, например, в парке «Крылья Советов», (Авиастроительный район), в Лядском садике (Вахитовский район), в ЦПКиО имени Горького (Вахитовский район), в Горкинско-Ометьевском лесу (Приволжский район). Есть среди них один водопад – в сквере «Чишмале» на улице Фучика.

Обслуживание фонтанов включает в себя всезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования, удаление ила и грязи из чаши фонтана, ежедневное удаление сачком мусора и грязи с поверхности воды чаш фонтанов, сбор и вывоз мусора, проверку насосного оборудования.

В прошлом году содержание фонтанов Казани обошлось в ту же сумму – 25 млн рублей. Контракт выиграла казанская компания «Аква Бренд Ко».