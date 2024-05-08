Содержание фонтанов обойдется Казани в 25 млн рублей

Власти столицы Татарстана готовы выделить на содержание фонтанов 25 млн рублей. Это следует из материалов тендера, размещенного на портале госзакупок.

В указанную сумму входит обслуживание 34 фонтанов по всему городу, в том числе — фонтанов на улице Баумана «Лягушка», «Голуби» и «Су Анасы», фонтанов на площади у театра Камала, трех фонтанов на Булаке.

Многие гидротехнические сооружения находятся на территории общественных пространств Казани, например, в парке «Крылья Советов», (Авиастроительный район), в Лядском садике (Вахитовский район), в ЦПКиО имени Горького (Вахитовский район), в Горкинско-Ометьевском лесу (Приволжский район).

Работы по содержанию фонтанов включают сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования, удаление ила и грязи из чаши фонтана, ежедневное удаление сачком мусора и грязи с поверхности воды чаш фонтанов, сбор и вывоз мусора, проверку насосного оборудования.

Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Подать заявку для участия в аукционе можно будет до 24 мая.

Ранее стало известно, что к саммиту БРИКС на Булаке установят более полусотни плавающих фонтанов с подсветкой и высотой струи в 10 метров.