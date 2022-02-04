Община татар Афганистана собрала сборную команду по конной игре бузкаши

Фото: ИА " Татар - информ"

В общине татар Афганистана появилась сборная команда по конной игре бузкаши. Об этом сообщил журналисту ИА «Татар-информ» глава Совета татар Афганистана Забихулла Надери Татар.

«Мы выбрали 30 наших самых лучших спортсменов, сейчас готовим документы на регистрацию и заявки на участие сборной [в турнирах] в соседних странах. Я не скрою, это делается ради призовых денег. Они в случае победы нашей сборной полностью будут потрачены на гуманитарную помощь голодающим семьям татар Афганистана», — рассказал Забихулла Надери Татар.

На логотипе сборной команды изображен конь, подаренный Президенту Татарстана Рустаму Минниханову старейшинами татар Афганистана, и надпись «Татарская команда бузкаши».



«Несмотря на отсутствие поддержки, в тяжелейшие времена татары Афганистана не опускают руки. Не в их привычках просить и жаловаться. Гордый народ. Создание сборной по бузкаши — это еще одна возможность заработать на благо общины и сохранить свою нацию», — прокомментировал новость генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Бузкаши — это конная игра кочевников, известная еще со времен походов Чингисхана. Помимо развлекательной роли, у этой игры было и важное практическое значение. Таким образом молодые воины оттачивали навыки борьбы на конях и управления ими в условиях боя. В ходе игры состязающиеся на конях пытаются завладеть тушей козла и отвезти ее в специальный сектор, чтобы получить очки. При этом особая задача всадника — схватить козла и стараться как можно дольше его удержать, чтобы завоевать симпатии многочисленных зрителей. Кони для бузкаши тоже должны быть специально обучены. Их готовят к играм не менее пяти лет. Существуют два варианта игры: командная и все против всех.