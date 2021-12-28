Татары Афганистана встретят татарстанскую гуманитарную помощь турниром по бузкаши

Фото: ИА " Татар - информ"

Татары Афганистана запланировали традиционный благотворительный турнир по бузкаши (конная игра, в буквальном переводе с языка дари «козлодрание») по случаю прибытия гуманитарной помощи из Республики Татарстан. Состязания также будут посвящены 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией (вилаятом Булгар). Турнир пройдет в столице провинции Саманган — Айбаке.

Об этом журналисту ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Бузкаши — старинная конная игра, распространенная во многих странах Азии. Задача всадника — поднять козла с земли и, несмотря на действия других игроков, которые стараются отобрать добычу, доскакать с ним до определенного места на игровом поле.

Все средства, собранные в ходе турнира, будут переданы детям из особо нуждающихся семей. Помимо афганских татар, интерес к участию в этом турнире выразили представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Китая, Таджикистана и Ирана.

При этом собеседник агентства отметил, что гуманитарная ситуация в Афганистане остается напряженной. «Прежде всего болеют и умирают дети, особенно в северных провинциях, где сейчас зима. Большинство из них умирает от простудных, бронхолегочных заболеваний», — пояснил Рустам Хабибуллин.

Он пообещал, что адресная помощь, оказываемая представителями фонда местному населению, не закончится, пока поступают заявки от нуждающихся. Гуманитарной помощи из Татарстана здесь ждут с особой надеждой. Недостаток питания тоже сказывается на росте заболеваемости. Ослабевший организм более восприимчив к болезням.

«Нам удалось спасти более 3 тыс. детей от пневмонии, в том числе и из татарских семей, вовремя доставив им необходимые медикаменты», — добавил Рустам Хабибуллин.