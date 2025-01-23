Общий ущерб от IT-преступлений в Татарстане превысил 5,7 млрд рублей

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В Татарстане общий ущерб от преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, превышает 5 млрд 720 млн рублей. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства внутренних дел РТ рассказал глава ведомства Дамир Сатретдинов.

Министр также указывал, что в 2024 году в Татарстане зарегистрировали больше 32 тысяч преступлений в сфере IT.

На заседании коллегии МВД по РТ также участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а также руководители государственных структур, надзорных органов, члены коллегии МВД по РТ, руководители структурных подразделений МВД по РТ, начальники территориальных ОВД.