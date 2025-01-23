Общий размер маткапитала повысят почти на 80 тыс. рублей в 2025-м

В 2025-м общий размер маткапитала вырастет до 912 тыс. рублей. Это практически на 80 тыс. больше, чем в 2024 году, рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

«Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в (2024 - прим. Т-и) году», - цитирует министра РИА Новости.

Также с 1 февраля 2025-го сумма сертификата на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей (+60 тыс. рублей относительно 2024 года). Если в семье рождается второй ребенок, то родители, которые до этого не оформляли сертификат, дополнительно получат почти 222 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России предложили разделить пополам пенсионные баллы в случае развода супругов.