Общий объем инвестиций в проекты ГЧП в Татарстане превысил 231 млрд рублей

Общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в Татарстане превысил 231 млрд рублей. Это следует из материалов Агентства инвестиционного развития республики.

По состоянию на 1 января 2026 года в Татарстане реализуется 229 проектов в формате ГЧП с общим объемом инвестиций 231 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Наибольший объем вложений сосредоточен в транспортной инфраструктуре – 211 млрд рублей при двух проектах, доля частных инвестиций составляет 15%.

В социальной сфере реализуется 23 проекта с совокупным объемом инвестиций 12 млрд рублей. Объем частного капитала достигает 44%.

Самым массовым направлением стала сфера ЖКХ и коммунальной инфраструктуры – 204 проекта на сумму 8 млрд рублей, где доля частных инвестиций наиболее высока и составляет 74%.

В целом по всем отраслям средняя доля частных инвестиций в проектах ГЧП в регионе составляет почти 19%.

Из примеров проектов, реализованных через ГЧП в Татарстане – это Вознесенский тракт в Казани, трасса Алексеевское – Альметьевск (часть дороги Шали – Бавлы), общеобразовательные школы на 1501 место каждая в Казани и Набережных Челнах, футбольные манежи в Автограде и Альметьевске.

