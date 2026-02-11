«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

Почему государственно-частное партнерство как инструмент не используется по максимуму, обсудили депутаты на выездном заседании Комитета Госсовета РТ в Агентстве инвестиционного развития. Минуллина разъяснила участникам сложные схемы ГЧП и концессий, показала реальные примеры реализуемых проектов и предложила внести правки в законодательство.





Талия Минуллина пригласила депутатов, чтобы обсудить вопрос государственно-частного партнерства

Фото: пресс-служба АИР РТ

Татарстан был одним из первых регионов, кто начал заниматься ГЧП и остается в лидерах

Глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина приняла сегодня в здании ведомства депутатов Госсовета Татарстана, чтобы провести совместное выездное заседание комитета парламента по экономике, инвестициям и предпринимательству. Такая встреча проходит уже во второй раз. Сегодня на повестке был вопрос государственно-частного партнерства (ГЧП) и препятствий, которые мешают эффективно использовать этот инструмент. По признанию участников заседания, тема не из простых.

Государственно-частное партнерство способно приносить значительную пользу населению за счет инфраструктурных проектов, однако сложные и запутанные механизмы их реализации нередко отпугивают инвесторов, а для государства связаны с повышенными рисками. При этом во времена дорогих кредитов, высокой ключевой ставки и изменений в налоговом законодательстве механизм может и должен активнее использоваться.

«Татарстан был одним из первых регионов, кто начал заниматься этой темой, и остается на передовой», – отметила Минуллина.

По состоянию на 1 января 2026 года в Татарстане реализуется 229 проектов в формате ГЧП с общим объемом инвестиций 231 млрд рублей.

Наибольший объем вложений сосредоточен в транспортной инфраструктуре – 211 млрд рублей. Это сумма двух проектов, однако доля частных инвестиций здесь составляет 15%.

В социальной сфере реализуется 23 проекта с совокупным объемом инвестиций 12 млрд рублей, при этом доля частного капитала достигает 44%.

Самым массовым направлением остается сфера ЖКХ и коммунальной инфраструктуры – 204 проекта на сумму 8 млрд рублей, где доля частных инвестиций наиболее высока и составляет 74%. В целом по всем отраслям средняя доля частных инвестиций в проектах ГЧП в регионе составляет почти 19%.

«Какой объем проектов по ГЧП в России и в Татарстане? Это мизер!»

По словам руководителя Агентства, термин ГЧП сейчас используют направо и налево, но не всегда верно с точки зрения законодательства. Дабы избежать путаницы, АИР подготовил для участников заседания буклет, где по полочкам разложил разницу между ГЧП, муниципально-частным партнерством (МЧП), концессионным соглашением и офсетным контрактом.

В памятке – две многоэтапные схемы ГЧП и концессии.

«От одного вида только этой схемы, коллеги, уже становится не по себе, согласитесь, да? Да, она запутанная», – сказала Минуллина.

Она пояснила: схемы получились такими сложными не потому, что «людям скучно было», а чтобы проще было разобраться в суде, если возникнут споры между инвестором и государством.

Общий срок от разработки предложения об инвестпроекте до подписания соглашения о ГЧП – это 358 дней, а о концессии – 120 дней. И это при условии, что каждый участник схемы отработает свою часть без затягивания и проволочек, что не имеет ничего общего с реальностью.

«Я как-то даже смотрела, какой объем реализуемых проектов [по ГЧП] вообще в России и в Татарстане. Это мизер. Почему? Потому что по такой сложной схеме никто не хочет идти, все ищут легкий путь. Этот путь точно не легкий», – констатировала Минуллина.

В схеме ГЧП инвестор защищен, у государства более слабая позиция

Агентство занимается тем, что оценивает для каждого инвестпроекта, выгоден ли им формат ГЧП и МЧП или нет. Поскольку ведомство плотно работает с этой темой, то увидело помехи, которые мешают пользоваться этим инструментом.

В отличие от инвестора, который в случае с ГЧП защищен, считает Минуллина, государство находится в более слабой позиции и несет большие риски, если проект не удается реализовать.

Она привела условный пример альтернативной платной дороги, которую можно было бы построить в формате ГЧП. Государство и инвестор договариваются о прогнозируемом количестве автомобилей, например 15 тыс. в год, на основе чего рассчитывается доход проекта. Если фактический трафик оказывается ниже, скажем, 10 тыс. машин, государство компенсирует инвестору недополученные доходы за разницу. Государство в этом случае несет риски недостаточного потока автомобилей, а ведь ему еще отвечать за эксплуатацию дороги, за ремонт.

«Государство еще подумает: может, ему самому эту дорогу сделать?» – сказала руководитель АИРа.

Есть и реальный пример. По федеральной программе «Бизнес-спринт» через ГЧП в Казани и Зеленодольске строятся спортивные объекты для населения. Пока устанавливались договоренности, произошло существенное удорожание строительных работ и материалов, а инвестор оказался не способен завершить строительство в оговоренные сроки.

«Правительство Татарстана приняло решение выделить дополнительное финансирование из бюджета по 100 миллионов рублей на каждый из этих объектов. Это про финансовые риски со стороны государства, про которые я говорю. Это не надуманная какая-то история, это реальность», – пояснила Минуллина.

Рягат Хусаинов согласился, что нужно выстроить механизм так, чтобы «и бизнесмена поддержать, и государство защитить» Фото: пресс-служба АИР РТ

Нужен механизм, чтобы «и бизнесмена поддержать, и государство защитить»

Второй момент – в законодательстве вообще не прописано, что делать и как быть, когда инвестор просто «сливается». Этот момент нуждается в урегулировании, считает Минуллина.

Больше года Агентство вместе с инвестором работали над соглашением по ГЧП по возведению спортивно-оздоровительного комплекса в Набережных Челнах.

«На завершающем этапе инвестор отказался подписывать соглашение, поскольку выросла ключевая ставка, и те средства, которые он планировал направить, он уже не смог, финмодель больше «не билась», – констатировала Минуллина.

Она предложила внести понятие «временной приостановки проекта», чтобы не проходить всю эту запутанную схему с новым инвестором, а дать уже существующему возможность отработать проект, но позже.

Объекты культурного наследия пока не вовлечены в механизмы ГЧП. «Хотя это хороший резерв для нашей страны в целом и для Татарстана в частности, если бы мы могли использовать этот инструмент, но пока нет», – сказала Минуллина.

Агентство подготовило проект поправок в законодательство, которые могли бы сделать ГЧП более привлекательным инструментом и для инвестора, и для государства. Но, скорее всего, их внесение потребует значительного времени, потому что нужно менять и федеральное законодательство.

Председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству ГС РТ Рягат Хусаинов согласился, что нужно выстроить механизм так, чтобы «и бизнесмена поддержать, и государство защитить».

«Чтобы никто не перетягивал одеяло на себя!» – отметил он.

А в конечном счете, хоть инвестор не бесплатно работает, объекты появляются в первую очередь для населения, резюмировал Хусаинов.

Благодаря ГЧП в Татарстане появились новые школы и платные автотрассы

Несмотря на всю бюрократию, есть проекты, которые были реализованы в Татарстане именно в совместной работе бизнеса и государства. Например, трасса Алексеевское – Альметьевск (это часть дороги Шали – Бавлы), построенная по концессионному соглашению. Вознесенский тракт в Казани достраивался на условиях ГЧП-партнерства.

Благодаря этому механизму в Набережных Челнах появилась школа на 1501 место. Как сказала по видеосвязи замруководителя исполкома Автограда Наталия Кропотова, если бы не новый объект, дети бы учились в три смены.

Школа на 1501 место на ул. Гареева в Казани, Нижнекамская стоматологическая поликлиника, футбольные манежи «Физра» в Набережных Челнах и Альметьевске, «Нижнекамские термы» – все это стало возможным за счет механизма ГЧП.

«Мы же строим эти футбольные манежи не потому, что мы хотим одному инвестору помочь. Мы хотим, чтобы у нас росли здоровые дети, чтобы они оторвались от гаджетов, чтобы они начали заниматься спортом. Вы понимаете, каждый проект – это целая цепочка экономических и социальных событий. Да, это сложная схема, но просто так прекратить ее – это точно не решит никаких проблем и не сделает ситуацию лучше», – пояснила Минуллина.

Решение только одно – необходимо усовершенствовать действующую нормативно-правовую базу и законодательно найти пути решения, которые были бы приемлемы и для инвесторов, и для государства.

«Мы за одно заседание сразу все вопросы не решим. Но если предпримем попытку внести некоторые изменения, это будет уже очень серьезный вклад в развитие механизма и повышение его эффективности. Сегодня государство с бизнесом, я считаю, должно как никогда усиливать синергию с учетом расходования бюджетных средств на социальные обязательства, с учетом проведения СВО», – заключила Минуллина.