Общество «Знание» намерено проводить множество просветительских мероприятий в год

Общество «Знание» планирует проводить множество просветительских мероприятий в год по всей России. Об этом сообщил руководитель Управления по развитию Приволжского федерального округа Российского общества «Знание» Дмитрий Травкин на собрании регионального отделения в Казани.

«Решение о перезагрузке общества „Знание” принял Президент России Владимир Путин, об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию в апреле 2021 года. Согласно опросу ВЦИОМ, который состоялся в конце весны этого года, более 54% россиян знают общество „Знание”, из них свыше 84% ему доверяют», — рассказал спикер.

При этом, по мнению Травкина, организация не может разворачивать свою работу без эффективных региональных отделений.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Татарстане Мария Нефедова добавила, что в республике созданы все условия для активного развития этой организации, для проведения просветительских мероприятий и реализации проектов.

«Особенность общества „Знание” не только в том, что проводятся просветительские мероприятия, но и есть возможность получить обратную связь от слушателей. Эта обратная связь говорит о том, что нас очень высоко оценивают — средняя оценка более 4,9. Это высокий показатель в масштабах страны», — подчеркнула докладчица.

Она также отметила, что просветительские мероприятия прошли 1 сентября во всех районах республики. В частности, уроки в школах провели министры, руководители ведомств, главы муниципальных образований. Кроме того, в сентябре были проведены лекции по разным направлениям в трудовых коллективах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что председателем Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» избрана Асия Тимирясова. Решение об этом было принято сегодня на общем собрании организации.