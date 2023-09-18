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Асия Тимирясова возглавила Татарстанское отделение Российского общества «Знание»
Председателем Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» избрана Асия Тимирясова — ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и заместитель председателя Общественной палаты РТ. Решение было принято на общем собрании регионального отделения.
«Сегодня мы находимся на важном рубеже — формируем руководящий состав отделения Российского общества „Знание” одного из самых знаковых регионов России. Особенность Татарстана такова, что не было вопроса выбрать самого лучшего — в силу того, что здесь очень много эффективных руководителей. На мой взгляд, Асие Витальевне нужно будет реализовать потенциал каждого вуза, [каждой] организации для решения государственных задач», — сказал руководитель Управления по развитию Приволжского федерального округа Российского общества «Знание» Дмитрий Травкин.
Он отметил, что в Татарстане еще предстоит создать наблюдательный совет регионального отделения общества. «В тех регионах, где они созданы, их возглавляют высшие руководители. И эти советы объединяют представителей органов государственной власти и самых авторитетных общественно-государственных организаций, с помощью которых мы можем развернуть работу с большим успехом», — заявил Травкин.
Кандидатуру Тимирясовой поддержал главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов. По его словам, она «имеет большой авторитет не только в образовательном сообществе республики, но и в политической сфере — среди депутатов, руководства Татарстана». «Будет справедливо, если она возглавит Татарстанское региональное отделение общества „Знание”, поскольку стоят очень серьезные задачи по консолидации интеллектуального потенциала», — подчеркнул Демидов.
Руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов выразил уверенность, что у общества «Знание» в Татарстане будет много совместных проектов и инициатив с организацией, которую он возглавляет.
За кандидатуру Тимирясовой проголосовали все участники собрания. После избрания она поблагодарила за оказанное доверие, заметив, что для нее это «большая честь и одновременно большая ответственность». «Сегодня перед обществом „Знание” стоят масштабные просветительские задачи — популяризация науки среди детей и молодежи, поддержка родителей, учителей и учащихся, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, борьба с фальсификацией истории и многое другое», — перечислила она.
Тимирясова заверила, что республиканское отделение общества сможет реализовать немало запоминающихся просветительских проектов.
На собрании также был избран совет Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание», в состав которого вошли семь человек.
Российское общество «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, формирует интеллектуальный контент и проводит бесплатные лекции. Региональные отделения общества действуют во всех субъектах РФ по инициативе Президента России Владимира Путина.
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