В Татарстане Минпромторг, К(П)ФУ и ПАО «КАМАЗ» объединились ради прорыва в инженерии

На площадке НТЦ ПАО «КАМАЗ» в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось подписание трехстороннего Соглашения о партнерстве между Минпромторгом РТ, К(П)ФУ и самим предприятием в создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Рабочая поездка Минниханова в Набережные Челны началась с посещения опытного полигона «КАМАЗа», где ему представили наиболее интересные новинки. Среди них электробус особо большой вместимости КАМАЗ-6292, автобус полноприводный КАМАЗ-6250, самосвал КАМАЗ-6559 «Юпитер 30».

Кроме того, республиканский лидер оценил проект «Челнок», который предполагает общественные перевозки по требованию. Так, автобус может на ходу менять маршрут, в зависимости от появляющихся новых заказов, собирать пассажиров «по пути», выбирать в качестве остановки любую точку в зоне обслуживания. По мнению Президента РТ, все, что работает на благо наших граждан и востребовано ими, нужно пробовать и внедрять в использование.