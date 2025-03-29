Общественный транспорт Казани начнет работу в 5:00 в день Ураза-байрам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В праздник Ураза-байрам 30 марта городской транспорт Казани начнет курсировать с 5:00 утра, чтобы обеспечить удобство передвижения для жителей и гостей города. Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэрии Казани.

Ранний график работы затронет маршруты, проходящие возле мечетей. В их числе:

Автобусы №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91;

Троллейбусы №1, 2, 12;

Трамваи № 5 и 5а.

Для обеспечения порядка и безопасности на улицах будут задействованы все оперативные службы города.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама 30 марта начнутся в 6:30 утра с чтения аятов Корана.