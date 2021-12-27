Общественный транспорт Казани 31 декабря будет работать до полуночи

31 декабря общественный транспорт Казани будет работать до полуночи. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил и.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов. До этого времени на 41 городском маршруте должны находиться 73 единицы подвижного состава.

В новогодние каникулы автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня — с 5:30 до 23:30. Работа метрополитена будет организована с 6:00 до полуночи.

По традиции в ночь на Рождество Христово будет организована спецподача транспорта. 7 января после окончания праздничной службы к 2:30 к остановке «Центральный стадион» будут поданы автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30, а также троллейбусы маршрута №2.

Хисамутдинов также сообщил, что по всем вопросам, возникающим относительно работы общественного транспорта, жители и гости Казани смогут обратиться по телефону горячей линии Комитета по транспорту +7(843)275-30-50.