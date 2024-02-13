«Общественный транспорт — это настроение людей»: Минниханов передал Челнам новые автобусы

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам ключи от 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». Долгожданное событие для города состоялось перед началом отчетной сессии.

Руководитель республики поздравил всех присутствующих с пополнением автобусного парка Челнов.

«Общественный транспорт — это настроение людей. К сожалению, в последние годы в республике есть вопросы по обеспечению подвижным составом, качеством обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами. Сегодня это 10 автобусов. В целом в этом году город Набережные Челны получит 90 автобусов», — отметил Минниханов.

Все автобусы полностью соответствуют программе «Доступная среда». Они оборудованы механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальным местом крепления для инвалидной коляски, кнопкой связи с водителем. Общая пассажировместимость автобуса — 105 человек, мест для сидения — 29 плюс одно для людей с ограниченными возможностями.

Мэр города Наиль Магдеев выразил благодарность руководству страны — Президенту России Владимиру Путину и Раису РТ Рустаму Минниханову.

«Как уже было сказано, 90 автобусов мы получим в этом году. Это повлияет на качество жизни наших челнинцев. Я хотел бы от имени благодарных жителей города Набережные Челны сказать огромное человеческое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за понимание и поддержку нашего города», — сказал он.

Мэр также отметил, что в планах у города получить 46 автобусов в первой половине года.

На баланс первые 10 автобусов приняло муниципальное унитарное предприятие «Горкоммунхоз». Специалисты уже закупили дополнительное оборудование и расходные материалы под расширение автопарка: валидаторы для бескондукторного обслуживания пассажиров, консоли водителей, кабельные системы и многое другое.