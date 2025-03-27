Россияне могут послушать легендарные сводки Совинформбюро, зачитанные Левитаном

Россияне могут послушать легендарные сводки Совинформбюро, зачитанные диктором Юрием Левитаном. Данная функция доступна прямо в телефоне.

Как сообщили в официальном телеграм-канале Юбилея Победы, такую функцию в телефоне запустили в рамках мультимедийного проекта «Ура Победе!», чтобы сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны.

Чтобы принять участие, нужно набрать бесплатный номер 1945 и при помощи голосового меню выбрать необходимый раздел.