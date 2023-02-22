Общественный совет Минтруда Татарстана объяснил причины нехватки рабочих кадров

Рынок труда Татарстана испытывает нехватку в высококвалифицированных рабочих. И такая ситуация еще будет наблюдаться на протяжении нескольких лет. Проблему обозначили сегодня участники общественных обсуждений, которые прошли в Казани в здании Общественной палаты РТ.

«Рабочие кадры востребованы не первый год и даже не первое десятилетие. Не хватает представителей многих специальностей, которые нужны для работы на новом оборудовании, и тех, кто может выполнять высококвалифицированную работу», – сообщила председатель Общественного совета при Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ Маргарита Максимова.

Согласно ее данным, нехватка рабочей силы наблюдалась и во времена коронавирусной пандемии. Спикер пояснила, что подготовка высококвалифицированного специалиста для предприятий ОПК занимает не один год. Кроме того, большинство молодых людей стремиться поступить в вуз, а не освоить рабочую специальность. К тому же не все безработные, состоящие на учете в службе занятости, хотят переобучиться на рабочие профессии. Поэтому по-прежнему востребованы парикмахеры, повара и даже специалисты по маникюру. Кроме того, ежегодно увеличиваются требования работодателей к рабочему классу, растет число необходимых компетенций.

Ранее участники общественных обсуждений пришли к выводу, что пять приоритетных целей и задач, поставленных татарстанцами перед Минтрудом Татарстана в 2022 году, выполнены.