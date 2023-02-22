Эксперты оценили итоги работы Минтруда РТ по выполнению пяти публичных целей за 2022 год

Пять приоритетных публичных целей и задач, поставленных татарстанцами перед Минтрудом Татарстана в 2022 году, выполнены. К такому выводу пришли участники сегодняшних общественных обсуждений в Казани.

«Проект по публичному формированию целей и задач органов власти и общественному контролю за их исполнением реализуется в Татарстане с 2018 года. В числе его участников Минздрав, Минкульт, Минобрнауки и Минтруд. В 2019 году к проекту присоединились Минспорт и Минмолодежи. В прошлом году данными министерствами проведена работа по исполнению суммарно 37 приоритетов, выбранных гражданами по итогам голосования на портале госуслуг», – проинформировала председатель Общественного совета при Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ Маргарита Максимова.

Зампредседателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова напомнила, что в 2021 году гражданами были предложены 15 приоритетных целей и задач Минтруду Татарстана. В голосовании приняли участие 8,3 тыс. человек. Первой публичной целью стала борьба с бедностью — сокращение численности граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, не менее чем на 25 тыс. человек.

«В настоящее время самая эффективная технология повышения уровня дохода малоимущих граждан — социальный контракт, за 2022 год в республике было заключено более 7,2 тыс. социальных контрактов. Каждый второй социальный контракт был заключен на реализацию мероприятий по поиску работы», — сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

Кроме того, согласно его данным, в прошлом году более 2,2 тыс. социальных контрактов были заключены на осуществление индивидуального предпринимательства и самозанятости. Всего более 16 тыс. человек были охвачены государственной социальной помощью в прошлом году.

Второй приоритетной целью был перевод 17 социально значимых услуг в электронный вид, сохранение доли электронных заявлений на получение услуг на уровне не менее 90%.

«В прошлом году было переведено в электронный вид 39 услуг отрасли и социальной защиты, в том числе 10 услуг реализованы в электронном виде на единой цифровой платформе „Работа в России“», — сообщил Валиуллов.

В числе других приоритетных задач были содействие занятости населения — обеспечение недопущения роста регистрируемой безработицы свыше 1% от численности рабочей силы; комплексная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов — увеличение охвата услугами по реабилитации и абилитации в организациях социального обслуживания: детей-инвалидов с 79% до 84%, инвалидов – с 75% до 80%; обеспечение доставки в медицинские организации на профилактические осмотры и диспансеризацию не менее 15% граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, автотранспортом комплексных центров социального обслуживания населения.

Общественные обсуждения приоритетных целей и задач Минтруда Татарстана в 2022 году прошли в здании Общественной палаты РТ.