Общественники Татарстана приступили к акции «Антипаводок»

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Перед началом активного таяния снега активисты «Молодой гвардии» и «Единой России» оказывают помощь людям, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут справиться с последствиями снежных завалов, а также помогают в расчистке снега и наледи у социальных учреждениях, на частных территориях и важных инфраструктурных объектах, сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

В частности, общественники очистили территорию казанской школы №12, уделив особое внимание углу здания, где весной традиционно происходит подтопление фундамента.

«Ребята были призваны помочь нам именно на этом участке, так как у нас имеется проблема с подтоплением и со временем на стенах появляются высолы и протечки. Благодарим, что вовремя убрали снег, так мы избегаем дальнейших повреждений», – отметил заместитель директора школы по административно-хозяйственной части Андрей Кокуркин.

Кроме того, активисты оказали помощь пенсионерке из столицы Татарстана Наиле Шакирзяновой. Молодогвардейцы убрали снег с крыши ее сарая, в котором находится погреб, и расчистили тропинку к хозяйственному строению.

«Спасибо активистам за помощь. Теперь я спокойна, что моя крыша не провалится из-за большого снега. И, наконец, чистая тропинка, я могу спокойно пройти до сарая», – заметила пожилая жительница Казани.

«Сегодня мы вышли всей дружной командой помогать нашему городу. Эта акция важна не только для сохранности зданий, но и для того, чтобы помочь людям в трудных ситуациях. Мы поддерживаем тех, кто нуждается в нашей заботе, и благодаря общим усилиям создаём комфортные и безопасные условия для жизни», – заявила активистка Казанского местного отделения МГЕР Ирина Дуплинская.

Акция продолжится по всей территории Татарстана. Помощь будет оказываться ветеранам и одиноким пожилым людям, семьям с детьми, семьям участников специальной военной операции, а также социальным учреждениям.

Ранее во время традиционного субботнего совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам.