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Религия
1 апреля 2022  17:00
Елена Симакова

Общественник: Власти выбрали лучшее место для строительства Соборной мечети в Казани

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Власти Татарстана выбрали самое подходящее место для строительства соборной мечети в Казани. Такое мнение высказал председатель Региональной общественной организации азербайджанцев РТ Бахрам Талыб Оглы Мустафаев.

«Место для соборной мечети выбрали прекрасное и удобное! Именно там она и должна находиться, - заявил общественник. - К зданию гарантирован хороший подход. Кроме того, сооружение будет прекрасно просматриваться со всех сторон».

Мустафаев отметил, что новая мечеть откроет свои двери для всех желающих, вне зависимости от их пола, возраста, национальности и религиозных убеждений.

«Соборная мечеть – это для человека: в первую очередь. Дом для всех, - подчеркнул эксперт. – Каждый из нас, как только церковь или мечеть видит, облагораживается и словно очищается. Для этого даже не нужно заходить внутрь здания. Светлая атмосфера чувствуется издалека».

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что Соборная мечеть будет построена на берегу Казанки на месте парка «Кырлай».

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