Общественник рассказал о подготовке проекта «Золотое кольцо воинской славы России»

Ассоциация «Породненные города» вместе с партнерами намерена реализовать масштабный проект «Золотое кольцо воинской славы России». Об этом рассказал член правления ассоциации «Породненные города» и член правления Ассоциации малых и средних городов России Александр Белов в интервью «Радио 1».

Цель инициативы, направленной как на молодежь, так и на представителей других поколений, – создать маршрут по городам, хранящим память о воинской славе страны за последние 800 лет.

«Идея в том, чтобы история перестала быть строкой из учебника и стала частью семейного опыта. Вместо абстрактных дат – реальные улицы, музеи и памятники в малых городах, чья роль в истории не менее важна, чем у столиц. Проект сделает акцент именно на таких населенных пунктах, от Твери до Ржева, от Вязьмы до Серебряных Прудов – малой родины маршала Чуйкова <...>», – пояснил общественник.

По словам Белова, маршрут будет начинаться в Москве, от Могилы неизвестного солдата и Поклонной горы.

В день 83-летия завершения Сталинградской битвы он добавил также, что память об этом сражении живет не только в памятниках, но и в дружбе городов, новых семейных туристических маршрутах и понимании того, что любовь к Родине начинается со знания ее локальной истории, связанной с судьбами предков человека и местом, где он живет.

«Это и есть настоящая преемственность, связывающая прошлое, настоящее и будущее», – убежден Игорь Белов.